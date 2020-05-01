Джеймс отреагировал на слухи, что ряд клубов выступили за отмену сезона НБА
- Reuters
«Видел несколько сообщений, что генеральные менеджеры и агенты хотят отмены сезона. Это абсолютная ложь», — написал Джеймс в своём Twitter.
По его словам, его знакомые руководители клубов и агенты точно не говорили об этом и в НБА хотят завершить сезон, как только предоставится возможность.
«Я готов, и моя команда готова. Никто ничего не должен отменять», — добавил Джеймс.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона.