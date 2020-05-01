Джеймс отреагировал на слухи, что ряд клубов выступили за отмену сезона НБА

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слухи, что ряд руководителей клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также агенты игроков выступают за досрочное завершение сезона в связи с пандемией.
Джеймс отреагировал на слухи, что ряд клубов выступили за отмену сезона НБА
  • Reuters

«Видел несколько сообщений, что генеральные менеджеры и агенты хотят отмены сезона. Это абсолютная ложь», — написал Джеймс в своём Twitter

По его словам, его знакомые руководители клубов и агенты точно не говорили об этом и в НБА хотят завершить сезон, как только предоставится возможность. 

«Я готов, и моя команда готова. Никто ничего не должен отменять», — добавил Джеймс.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона.

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