Джеймс отреагировал на слухи, что ряд клубов выступили за отмену сезона НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слухи, что ряд руководителей клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также агенты игроков выступают за досрочное завершение сезона в связи с пандемией.

«Видел несколько сообщений, что генеральные менеджеры и агенты хотят отмены сезона. Это абсолютная ложь», — написал Джеймс в своём Twitter.

По его словам, его знакомые руководители клубов и агенты точно не говорили об этом и в НБА хотят завершить сезон, как только предоставится возможность.

«Я готов, и моя команда готова. Никто ничего не должен отменять», — добавил Джеймс.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона.