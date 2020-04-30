Руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона

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Руководители нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и агенты игроков выступают за отмену нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.
Руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона
  • Reuters

«Владельцы говорят, что если сезон возобновится, то они не понимают, за счёт чего будет формироваться доход, который будет оправдывать дополнительные расходы на возвращение, и какой именно доход будет поступать», — цитирует одного из представителей клубов NBC Sports

При этом вариант с досрочным завершением сезона пока лигой не рассматривается.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что НБА может доиграть сезон в самом крупном парке развлечений в мире.

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