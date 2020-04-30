Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал лучших бойцов организации, которым никогда не удавалось завоевать титул.
- Reuters
«Дональд Серроне, Юрайя Фэйбер, Вандерлей Силва, Карлос Кондит, Джозеф Бенавидес. Список достаточно длинный», — цитирует Уайта BJ Penn.
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