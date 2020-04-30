СМИ: Чемпионат Португалии по футболу планируют возобновить в конце мая

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Руководство чемпионата Португалии по футболу намерено возобновить сезон в конце мая.
СМИ: Чемпионат Португалии по футболу планируют возобновить в конце мая
  • Reuters

Как сообщает JN, Министерство здравоохранения страны уже дало добро на возобновление чемпионата, и ожидается, что матчи состоятся 30 и 31 мая без зрителей.

После 24 туров лидирует «Порту», набрав 60 очков. Второе место с отставанием в одно очко занимает «Бенфика», а тройку лучших замыкает «Брага».

Чемпионат Португалии, как и многие другие мировые спортивные турниры, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона.

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