СМИ: Чемпионат Португалии по футболу планируют возобновить в конце мая

Руководство чемпионата Португалии по футболу намерено возобновить сезон в конце мая.

Как сообщает JN, Министерство здравоохранения страны уже дало добро на возобновление чемпионата, и ожидается, что матчи состоятся 30 и 31 мая без зрителей.

После 24 туров лидирует «Порту», набрав 60 очков. Второе место с отставанием в одно очко занимает «Бенфика», а тройку лучших замыкает «Брага».

Чемпионат Португалии, как и многие другие мировые спортивные турниры, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство некоторых клубов НБА и агенты выступают против возобновления сезона.