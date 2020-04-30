Адвокат Мамаева рассказал, когда состоится заседание кассационного суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, когда кассационный суд рассмотрит требование его клиента отменить апелляционный приговор.

«13 мая состоится заседание кассационного суда. Там будут четыре защитника, три судьи и прокурор. Наше требование — отменить апелляционный приговор», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Он также отметил, что судья кассационного суда, выносившая жалобу на рассмотрение, частично с ней согласилась. По её мнению, приговор по статье «Хулиганство» в той ситуации был необоснованным.

«Посмотрим, возможно, это приведёт к снятию судимости. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы по хулиганству был вынесен оправдательный приговор. Но мы рассчитываем на изменения и по другим составам», — добавил Бушманов.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева по УДО, 17 сентября они вышли на свободу. Их друг Александр Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ольге Ушаковой.