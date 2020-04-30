Адвокат Мамаева рассказал, когда состоится заседание кассационного суда

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, когда кассационный суд рассмотрит требование его клиента отменить апелляционный приговор.
Адвокат Мамаева рассказал, когда состоится заседание кассационного суда
  • РИА Новости

«13 мая состоится заседание кассационного суда. Там будут четыре защитника, три судьи и прокурор. Наше требование — отменить апелляционный приговор», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Он также отметил, что судья кассационного суда, выносившая жалобу на рассмотрение, частично с ней согласилась. По её мнению, приговор по статье «Хулиганство» в той ситуации был необоснованным.

«Посмотрим, возможно, это приведёт к снятию судимости. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы по хулиганству был вынесен оправдательный приговор. Но мы рассчитываем на изменения и по другим составам», — добавил Бушманов.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева по УДО, 17 сентября они вышли на свободу. Их друг Александр Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ольге Ушаковой.

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