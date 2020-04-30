Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко

Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.

Ранее руководство Приморья приняло решение отказаться от финансирования команд. В частности, мера затронула футбольный «Луч» из ФНЛ и «Адмирал» из КХЛ.

По словам Калугина, его задели слова Кожемяко по поводу футбола и местных спортсменов.

«У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом. Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья», — написал футболист в Instagram и в качестве доказательства своих слов привёл список уроженцев региона в командах по разным видам спорта.

«Нужно создавать условия для развития, я сам из села Хороль, и там нет условий для занятий футболом от слова «вообще». Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты? Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито», — подытожил Калугин.

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