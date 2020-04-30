Глава ОКР: открытие спортивных центров не представляется возможным

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой возобновление командных тренировок спортсменов пока не представляется возможным.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не позволяет открывать наши спортивные базы. Мы очень внимательно следим за ситуацией, поскольку она напрямую касается кандидатов в олимпийскую команду России. Я очень активно обсуждаю эту тему в ежедневном общении с президентами наших федераций по видам спорта. Все мы приходим к одному выводу: открытие спортивных центров не представляется возможным», — цитирует Позднякова «Чемпионат».

По словам главы Олимпийского комитета страны, в настоящее время невозможно обеспечить карантин в спортивных тренировочных центрах. Поздняков уверен, что в условиях тренировочного процесса полностью изолировать персонал и обезопасить атлетов от заражения коронавирусом невозможно.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии по футболу может возобновиться 8 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.