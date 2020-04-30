Глава ОКР: открытие спортивных центров не представляется возможным

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой возобновление командных тренировок спортсменов пока не представляется возможным.
Глава ОКР: открытие спортивных центров не представляется возможным
  • РИА Новости

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не позволяет открывать наши спортивные базы. Мы очень внимательно следим за ситуацией, поскольку она напрямую касается кандидатов в олимпийскую команду России. Я очень активно обсуждаю эту тему в ежедневном общении с президентами наших федераций по видам спорта. Все мы приходим к одному выводу: открытие спортивных центров не представляется возможным», — цитирует Позднякова «Чемпионат».

По словам главы Олимпийского комитета страны, в настоящее время невозможно обеспечить карантин в спортивных тренировочных центрах. Поздняков уверен, что в условиях тренировочного процесса полностью изолировать персонал и обезопасить атлетов от заражения коронавирусом невозможно.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии по футболу может возобновиться 8 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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