Глава ОКР: открытие спортивных центров не представляется возможным
- РИА Новости
«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не позволяет открывать наши спортивные базы. Мы очень внимательно следим за ситуацией, поскольку она напрямую касается кандидатов в олимпийскую команду России. Я очень активно обсуждаю эту тему в ежедневном общении с президентами наших федераций по видам спорта. Все мы приходим к одному выводу: открытие спортивных центров не представляется возможным», — цитирует Позднякова «Чемпионат».
По словам главы Олимпийского комитета страны, в настоящее время невозможно обеспечить карантин в спортивных тренировочных центрах. Поздняков уверен, что в условиях тренировочного процесса полностью изолировать персонал и обезопасить атлетов от заражения коронавирусом невозможно.
Ранее сообщалось, что чемпионат Англии по футболу может возобновиться 8 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.