Олимпийский чемпион по скелетону Третьяков объявил о начале подготовки к сезону

Титулованный российский скелетонист Александр Третьяков приступил к подготовке к зимнему сезону-2020/21.

По словам спортсмена, он уже отдохнул после предыдущего розыгрыша Кубка мира, начал бегать и тренироваться. Его отпуск завершается в конце апреля. В мае Третьяков перейдёт к интенсивным занятиям под руководством тренера.

«Я в принципе могу сейчас готовиться и у себя дома в Красноярске. Для меня все условия здесь есть», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что призёр ЧМ-1987 Червяков назначен главным тренером сборной России по лыжному двоеборью.