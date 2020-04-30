Призёр ЧМ-1987 Червяков назначен главным тренером сборной России по лыжному двоеборью

Известный советский двоеборец, призёр чемпионата мира — 1987 Сергей Червяков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России.

Как заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, итоги выступления спортсменов в прошлом сезоне признаны неудовлетворительными.

«Мы считаем, что весь его богатый опыт спортсмена и менеджера позволит ему по-новому настроить тренерский штаб сборной России по двоеборью. Мы понимаем, что здесь, наверное, нужны какие-то радикальные подходы, потому что двоеборье остаётся слабым звеном в федерации. В оставшиеся два года до Олимпиады в Китае мы постараемся внести кардинальные изменения в ситуацию», — приводит слова Дубровского ТАСС.

Ранее сообщалось, что в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье опасаются срыва подготовки к зимнему сезону из-за карантина.