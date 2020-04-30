Призёр ЧМ-1987 Червяков назначен главным тренером сборной России по лыжному двоеборью

Короткая ссылка
Известный советский двоеборец, призёр чемпионата мира — 1987 Сергей Червяков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России.
Призёр ЧМ-1987 Червяков назначен главным тренером сборной России по лыжному двоеборью
  • РИА Новости

Как заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, итоги выступления спортсменов в прошлом сезоне признаны неудовлетворительными.

«Мы считаем, что весь его богатый опыт спортсмена и менеджера позволит ему по-новому настроить тренерский штаб сборной России по двоеборью. Мы понимаем, что здесь, наверное, нужны какие-то радикальные подходы, потому что двоеборье остаётся слабым звеном в федерации. В оставшиеся два года до Олимпиады в Китае мы постараемся внести кардинальные изменения в ситуацию», — приводит слова Дубровского ТАСС.

Ранее сообщалось, что в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье опасаются срыва подготовки к зимнему сезону из-за карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить