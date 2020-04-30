В прыжках с трамплина и лыжном двоеборье опасаются срыва подготовки к зимнему сезону из-за карантина

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский выразил опасения из-за риска срыва подготовки сборных страны к сезону-2020/21 в случае, если связанные с пандемией ограничительные меры затянутся до июня.
В прыжках с трамплина и лыжном двоеборье опасаются срыва подготовки к зимнему сезону из-за карантина
  • РИА Новости

По его словам, в апреле спортсменам не нужно было тренироваться, поэтому они соблюдали режим самоизоляции и поддерживали форму в минимальном объёме. Однако уже в мае, согласно планам, необходимо начать повышать нагрузку.

«Если карантин затянется до июня, ситуация для нас станет критичной. Без спортивных баз в Сочи, Нижнем Тагиле и Чайковском качественно подготовиться к сезону будет затруднительно», — приводит слова Дубровского официальный сайт Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что в НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги.

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