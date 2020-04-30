Футболист Тугарев объяснил своё высказывание о зарплатах врачей

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Игрок «Локомотива» Роман Тугарев объяснил свои слова о зарплатах медработников.
Футболист Тугарев объяснил своё высказывание о зарплатах врачей
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Ранее, отвечая на вопрос в прямом эфире в Instagram о том, справедливо ли врачи получают в сто раз меньше игроков дубля «Локо», футболист отметил, что вопрос направлен не по адресу.

«Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване ничего у тебя не будет», — сказал он, чем вызвал возмущение некоторых пользователей.

Теперь Тугарев признал, что не хотел обидеть докторов.

«Безумно благодарен, что они спасают наши жизни, это очень тяжёлый труд. Они достойны уважения. Подчёркиваю, что эта фраза вырвана из контекста. Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжёлым трудом, ни у кого при этом не воруя», — резюмировал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Неймар сыграл на гитаре после известия о завершении чемпионата Франции.

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