Неймар сыграл на гитаре после известия о завершении чемпионата Франции

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в Instagram новое фото.
Неймар сыграл на гитаре после известия о завершении чемпионата Франции
  • globallookpress.com

На снимке бразильский футболист сидит на стуле без обуви и играет на акустической гитаре. До этого Неймар выкладывал в сервисе Stories видео, на котором играл на рояле в майке погибшего баскетболиста Коби Брайанта. На текущей неделе стало известно, что чемпионат Франции по футболу — 2019/20 не будет возобновлён. ПСЖ на момент остановки турнира возглавлял таблицу с большим преимуществом.

Ранее сообщалось, что FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории.

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