Неймар сыграл на гитаре после известия о завершении чемпионата Франции
- globallookpress.com
На снимке бразильский футболист сидит на стуле без обуви и играет на акустической гитаре. До этого Неймар выкладывал в сервисе Stories видео, на котором играл на рояле в майке погибшего баскетболиста Коби Брайанта. На текущей неделе стало известно, что чемпионат Франции по футболу — 2019/20 не будет возобновлён. ПСЖ на момент остановки турнира возглавлял таблицу с большим преимуществом.
Ранее сообщалось, что FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории.