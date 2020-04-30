Неймар сыграл на гитаре после известия о завершении чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в Instagram новое фото.

На снимке бразильский футболист сидит на стуле без обуви и играет на акустической гитаре. До этого Неймар выкладывал в сервисе Stories видео, на котором играл на рояле в майке погибшего баскетболиста Коби Брайанта. На текущей неделе стало известно, что чемпионат Франции по футболу — 2019/20 не будет возобновлён. ПСЖ на момент остановки турнира возглавлял таблицу с большим преимуществом.

Ранее сообщалось, что FourFourTwo признал Фергюсона лучшим тренером в истории.