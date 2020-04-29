Накамура и Каруана догнали Карлсена в таблице онлайн-турнира по шахматам

Гроссмейстер из США Хикару Накамура в пяти партиях победил Дина Лижэня в матче шестого тура шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

Американцу начислили два очка, китайцу — одно. В параллельной схватке Фабиано Каруана справился с Максимом Вашье-Лагравом без привлечения дополнительной партии. Счёт — 2,5:1,5. Таким образом, американец получил три зачётных балла, француз — ни одного.

В таблице за тур до окончания предварительного раунда наметилось троевластие. Накамура, Каруана и норвежец Магнус Карлсен имеют по 13 очков, в то время как Дин Лижэнь отстаёт от них на 1 балл. Пятое место с шестью очками занимает россиянин Ян Непомнящий, но догнать лидеров он уже не сможет: финальная четвёрка, которая и разыграет призовые места, сформировалась.

Ранее сообщалось, что Непомнящий уступил Карлсену в шестом туре шахматного онлайн-турнира.