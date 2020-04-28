Непомнящий уступил Карлсену в шестом туре шахматного онлайн-турнира

Короткая ссылка
Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в шестом туре онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational.
Непомнящий уступил Карлсену в шестом туре шахматного онлайн-турнира
  • globallookpress.com

Соперникам не хватило четырёх партий для выявления сильнейшего в матче. Победа в дополнительной партии досталась норвежцу. Таким образом, счёт в матче — 3:2 в пользу Карлсена. Он получил два зачётных очка, Непомнящий — одно.

В другой паре выступающий под флагом ФИДЕ иранец Алиреза Фируджа был сильнее голландца Аниша Гири.

В турнирной таблице Карлсен лидирует с 13 баллами. Непомнящий и Фируджа делят пятое и шестое места с шестью очками. Гири с четырьмя баллами замыкает общее положение.

Ранее сообщалось, что Гарри Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить