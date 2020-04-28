Непомнящий уступил Карлсену в шестом туре шахматного онлайн-турнира
- globallookpress.com
Соперникам не хватило четырёх партий для выявления сильнейшего в матче. Победа в дополнительной партии досталась норвежцу. Таким образом, счёт в матче — 3:2 в пользу Карлсена. Он получил два зачётных очка, Непомнящий — одно.
В другой паре выступающий под флагом ФИДЕ иранец Алиреза Фируджа был сильнее голландца Аниша Гири.
В турнирной таблице Карлсен лидирует с 13 баллами. Непомнящий и Фируджа делят пятое и шестое места с шестью очками. Гири с четырьмя баллами замыкает общее положение.
Ранее сообщалось, что Гарри Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии.