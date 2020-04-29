Спадафора считает, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение сезона

Министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора высказал мнение, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Решения, принимаемые другими странами, могут подтолкнуть Италию следовать этой же линии, которая может стать основной для всей Европы. Я думаю, что следующее совещание с представителями Серии А может преподнести сюрприз. Большинство клубов могут попросить нас завершить этот сезон, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что в Серии А определили дедлайн возобновления сезона.