Спадафора считает, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение сезона

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Министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора высказал мнение, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Спадафора считает, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение сезона
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«Решения, принимаемые другими странами, могут подтолкнуть Италию следовать этой же линии, которая может стать основной для всей Европы. Я думаю, что следующее совещание с представителями Серии А может преподнести сюрприз. Большинство клубов могут попросить нас завершить этот сезон, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что в Серии А определили дедлайн возобновления сезона.

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