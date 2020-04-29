Бах оценил убытки МОК от переноса ОИ-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, сколько потеряет организация из-за переноса летних Игр 2020 года.

«Хотя точную цифру пока сложно назвать, мы уже знаем, что из-за отсрочки (Олимпиады) нам придётся взять на себя расходы в размере нескольких сотен миллионов долларов», — говорится в официальном письме Баха, опубликованном на сайте МОК.

Таким образом, руководитель МОК подтвердил, что организация возьмёт на себя долю расходов на Олимпийские игры в Токио.

Ранее президент Федерации фехтования России Александр Михайлов прокомментировал заявление главы оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори о возможной отмене Олимпиады 2020 года.