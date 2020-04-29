Романцев назвал лучшего тренера РПЛ

Легендарный российский футбольный специалист Олег Романцев ответил, кого считает лучшим главным тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.

Об этом Романцев заявил «Матч ТВ».

По его словам, Юрий Сёмин несомненно, является лучшим тренером РПЛ на данный момент. По мнению Романцева, тот факт, что специалист столько лет удерживает «Локомотив» на высоких позициях в лиге, говорит о его высочайшем уровне мастерства.

Сёмин суммарно руководит московским «Локомотивом» на протяжении 18 лет. В третий раз он возглавил железнодорожников в 2016 году. С того момента он помог команде дважды выиграть Кубок России, по разу — Суперкубок и чемпионат страны.

Ранее Романцев рассказал, на каком месте в турнирной таблице РПЛ должен находиться «Спартак».