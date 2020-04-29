Романцев рассказал, на каком месте в таблице РПЛ должен находиться «Спартак»

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев выразил мнение, что в настоящий момент московский «Спартак» находится не на своём месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что касается «Спартака», мне кажется, он находится чуть ниже, чем может и должен. Я вижу его пятым или шестым», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Кроме того, бывший наставник «Спартака» выразил мнение, что «Зенит» не настолько превосходит своих конкурентов, чтобы считаться чемпионом за восемь туров до окончания сезона. При этом он отметил, что петербуржцы справедливо находятся во главе таблицы.

После 22 туров «Спартак» имеет в своём активе 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака».