Экс-скаут «Локомотива» рассказал, как Сёмин отказался от Неймара

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Бывший руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как клуб в 2007 году интересовался Неймаром, который ныне выступает за ПСЖ и сборную Бразилии по футболу.
Экс-скаут «Локомотива» рассказал, как Сёмин отказался от Неймара
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его словам, он находился в Бразилии с ещё одним скаутом железнодорожников, они должны были посмотреть на матч «Сантоса». Тогда в команде произошёл конфликт игроков с руководством, из-за чего на поле вышли игроки молодёжного состава.

«Ребята — 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро… К Неймару мы сразу приценились. Сначала «Сантос» просил за него €5 млн. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана €5 млн?!» А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, он стоил уже €15 млн», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Ранее Михаил Гершкович заявил, что не видит смысла увольнять Сёмина из «Локомотива».

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