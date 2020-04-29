Гершкович заявил, что не видит смысла увольнять Сёмина из «Локомотива»
- Юрий Сёмин
- РИА Новости
«Я смотрю на это как на полную глупость и чушь. Я могу сказать, что тренера такого уровня, как Сёмин, они вряд ли смогут найти», — цитирует Гершковича РИА Новости.
По его мнению, Сёмин достаточно хорошо работает, несмотря на возраст, а его команда уверенно играет. Он также отметил, что у российского тренера есть поддержка болельщиков.
«Николич год как минимум будет привыкать к нашим условиям, к нашей стране, к футболистам. Никакого смысла менять тренера в «Локомотиве» я не вижу, это чистой воды интрига», — добавил Гершкович.
Контракт главного тренера команды 72-летнего Юрия Сёмина истекает 31 мая.
Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить железнодорожников.