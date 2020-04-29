Гершкович заявил, что не видит смысла увольнять Сёмина из «Локомотива»

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Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал слухи по поводу возможной отставки наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина и прихода в клуб на смену ему сербского специалиста Марко Николича.
Гершкович заявил, что не видит смысла увольнять Сёмина из «Локомотива»
  • Юрий Сёмин
  • РИА Новости

«Я смотрю на это как на полную глупость и чушь. Я могу сказать, что тренера такого уровня, как Сёмин, они вряд ли смогут найти», — цитирует Гершковича РИА Новости.

По его мнению, Сёмин достаточно хорошо работает, несмотря на возраст, а его команда уверенно играет. Он также отметил, что у российского тренера есть поддержка болельщиков.

«Николич год как минимум будет привыкать к нашим условиям, к нашей стране, к футболистам. Никакого смысла менять тренера в «Локомотиве» я не вижу, это чистой воды интрига», — добавил Гершкович.

Контракт главного тренера команды 72-летнего Юрия Сёмина истекает 31 мая. 

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что экс-тренер «Партизана» Николич может возглавить железнодорожников.

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