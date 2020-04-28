Геркус: есть информация, что «Локомотив» доиграет чемпионат с Николичем

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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может возглавить железнодорожников.
Геркус: есть информация, что «Локомотив» доиграет чемпионат с Николичем
  • РИА Новости

«Есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать сезон с этим сербом. Когда мы говорим о кандидате в тренеры «Локомотива», то существуют критерии, которым человек должен соответствовать, в том числе по опыту. Николич позиционируется как специалист, подающий надежды. Однако, к сожалению, пока тренировал только в Сербии, Словении и Венгрии. Это специфичный опыт. Если тренер в Лиге Европы не прошёл «Вадуц», то, наверное, ему рано пока в «Локомотив», — цитирует Геркуса сайт телеканала «Матч ТВ». 

Контракт нынешнего главного тренера команды, 72-летнего Юрия Сёмина, истекает 31 мая. Чемпионат РПЛ возобновится не ранее 21 июня.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

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