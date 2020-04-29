Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон

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Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев считает, что руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно взять пример с Лиги 1 и досрочно завершить розыгрыш сезона-2019/20.
Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдёт на нет», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего главного тренера московского ЦСКА, в настоящий момент ни у кого нет понимания относительно возможного возобновления чемпионата России по футболу. При этом он считает, что нет смысла тянуть до 25 мая, когда можно определиться уже сегодня.

«Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно и сейчас нет ничего важнее здоровья людей», — добавил Газзаев.

На данный момент в чемпионате России по футболу сыграно 22 тура. Первую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит» с 50 очками. По 41 баллу в активе московского «Локомотива» и «Краснодара». У «Ростова» 38 очков, у ЦСКА — 35.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу возобновления сезона РПЛ.

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