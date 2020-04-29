Орлов: убеждён, что сезон РПЛ возобновится в июне
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- РИА Новости
«Убеждён, что мы возобновим сезон в июне. Но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой в аэропортах, за этим нужно следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
РПЛ была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Руслан Нигматуллин выступил за возобновление матчей РПЛ при пустых трибунах.