Серроне признался, что не хотел находиться в октагоне во время боя с Макгрегором

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Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне объяснил своё поражение от ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 242, который прошёл 18 января.
Серроне признался, что не хотел находиться в октагоне во время боя с Макгрегором
  • AFP

«Дональд вышел, но Ковбой не появился. Я не чувствовал драйва, страсти. Возможно, самый грандиозный бой, время показать себя, но я не хотел там быть», — приводит слова Серроне ESPN.

Он также не понимает, почему иногда он готов биться до последнего, а иногда даже не хочет находиться в октагоне, и не знает, как это изменить.

«За два дня до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место», — добавил Серроне.

Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде. Следующий бой Серроне назначен на турнире 9 мая — в этот день он встретится с Энтони Петтисом на турнире UFC 249.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова высказался о возможном реванше с Макгрегором.

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