Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21

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Стал известен календарь Кубка мира и чемпионата мира по биатлону на следующий сезон.
Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21
  • РИА Новости

Календарь опубликован на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Сезон начнётся 28 ноября в Контолахти, а завершится 21 марта 2021 года в Хольменколлене. Кроме того, этапы Кубка мира также пройдут в Эстерсунде, Хохфильцене, Анси, Оберхофе, Рупольдинге, Антерсельве, Пекине и Нове-Место.

Чемпионат мира будет проводиться с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время.

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