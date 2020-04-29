Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21

Стал известен календарь Кубка мира и чемпионата мира по биатлону на следующий сезон.

Календарь опубликован на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Сезон начнётся 28 ноября в Контолахти, а завершится 21 марта 2021 года в Хольменколлене. Кроме того, этапы Кубка мира также пройдут в Эстерсунде, Хохфильцене, Анси, Оберхофе, Рупольдинге, Антерсельве, Пекине и Нове-Место.

Чемпионат мира будет проводиться с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время.