Футболист «Ювентуса» Дибала четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Football Italia, Дибала и его девушка сдали положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что игроку может понадобиться более интенсивное лечение. Вероятно, он сдаст кровь для анализа на наличие антител, вырабатывающихся при вирусе.

Футбольная Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Роналду останется в Португалии, пока в «Ювентусе» не создадут максимально безопасные условия.