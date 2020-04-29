Футболист «Ювентуса» Дибала четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус
- Reuters
Как сообщает Football Italia, Дибала и его девушка сдали положительный тест на коронавирус.
Отмечается, что игроку может понадобиться более интенсивное лечение. Вероятно, он сдаст кровь для анализа на наличие антител, вырабатывающихся при вирусе.
Футбольная Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Роналду останется в Португалии, пока в «Ювентусе» не создадут максимально безопасные условия.