Ассоциация футбола Аргентины официально объявила о завершении сезона

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса.
Ассоциация футбола Аргентины официально объявила о завершении сезона
  • Reuters
  • © Agustin Marcarian

Об этом сообщается на сайте AFA.

Отмечается, что данное решение затрагивает все дивизионы страны, при этом ни одна команда не будет вылетать до 2022 года.

Ранее президент FFF подтвердил, что сезон чемпионата Франции по футболу не возобновится.

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