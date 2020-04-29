Президент FFF подтвердил, что сезон чемпионата Франции по футболу не возобновится

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подтвердил, что сезон футбольной Лиги 1 не возобновится в связи с пандемией коронавируса.

«Мы проинформировали исполком о том, что они уже знали, что сезоны Лиги 1 и Лиги 2 не возобновятся, что национальные сезоны и сезоны Дивизиона 1 (женские) также не возобновятся. Эти четыре турнира окончательно завершены», — приводит слова Ле Гре Le Telegramme.

Он отметил, что порядок выхода команд в еврокубки будет учитываться по последнему туру.

Французский чемпионат был приостановлен 13 марта. К тому моменту клубы Лиги 1 успели провести по 27—28 матчей. Лидировал с солидным отрывом ПСЖ. За ним в тройке шли «Марсель» и «Ренн».

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции по футболу — 2019/20 официально завершён.