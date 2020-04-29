Президент FFF подтвердил, что сезон чемпионата Франции по футболу не возобновится

Короткая ссылка
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подтвердил, что сезон футбольной Лиги 1 не возобновится в связи с пандемией коронавируса.
Президент FFF подтвердил, что сезон чемпионата Франции по футболу не возобновится
  • Reuters

«Мы проинформировали исполком о том, что они уже знали, что сезоны Лиги 1 и Лиги 2 не возобновятся, что национальные сезоны и сезоны Дивизиона 1 (женские) также не возобновятся. Эти четыре турнира окончательно завершены», — приводит слова Ле Гре Le Telegramme.

Он отметил, что порядок выхода команд в еврокубки будет учитываться по последнему туру.

Французский чемпионат был приостановлен 13 марта. К тому моменту клубы Лиги 1 успели провести по 27—28 матчей. Лидировал с солидным отрывом ПСЖ. За ним в тройке шли «Марсель» и «Ренн».

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции по футболу — 2019/20 официально завершён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить