Олейник не считает, что Вердума нужно критиковать за применение допинга

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Российский боец Алексей Олейник высказался о допинговом прошлом своего ближайшего соперника Фабрисио Вердума.
Олейник не считает, что Вердума нужно критиковать за применение допинга

В 2018 году бразилец получил двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах следов двух запрещённых препаратов. Позже наказание сократили до десяти месяцев. Их бой с Олейником на турнире UFC запланирован на 9 мая в США.

«Человек ошибся, споткнулся и запачкался. Да, он пользовался этим. А если мы подерёмся и у него будет допинг, я буду очень зол. Но не думаю, что человека нужно корить за это дальше, если он осознал и извинился», — приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал дагестанцев беречь близких и оставаться дома.

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