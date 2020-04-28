Олейник не считает, что Вердума нужно критиковать за применение допинга

Российский боец Алексей Олейник высказался о допинговом прошлом своего ближайшего соперника Фабрисио Вердума.

В 2018 году бразилец получил двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах следов двух запрещённых препаратов. Позже наказание сократили до десяти месяцев. Их бой с Олейником на турнире UFC запланирован на 9 мая в США.

«Человек ошибся, споткнулся и запачкался. Да, он пользовался этим. А если мы подерёмся и у него будет допинг, я буду очень зол. Но не думаю, что человека нужно корить за это дальше, если он осознал и извинился», — приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал дагестанцев беречь близких и оставаться дома.