Чернышов считает, что в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности
- РИА Новости
«После долгого времени команда взяла чемпионство. Построили прекрасный стадион, базу. Все должны быть благодарны Федуну за то, что он сделал. Но другие моменты неоднозначны. Это и расставание с тренерами, и с футболистами — не всегда оно красивое. Ошибки в трансферной политике. Не знаю, как будет при новом гендиректоре, но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности. Федун не нашёл своего Галлиани, которому можно было бы полностью довериться», — считает тренер.
Также Чернышов полагает, что нанимаемые владельцем клуба менеджеры начинают работать во благо себе, а не «Спартаку».
«Наверняка люди рассказывают Федуну правильные вещи, но, получая одобрение, начинают работать не только на благо «Спартака», но и на себя. Всё ведь проверяется деньгами. Многие этого испытания не выдерживают. На начальном этапе всё говорится и делается правильно, а потом что-то меняется», — заявил Чернышов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее Чернышов заявил, что в футболе Доменико Тедеско романтика превалирует над дисциплиной.