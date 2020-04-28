Чернышов считает, что в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о своём отношении к стилю управления московской командой Леонида Федуна.
Чернышов считает, что в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности
  • РИА Новости

«После долгого времени команда взяла чемпионство. Построили прекрасный стадион, базу. Все должны быть благодарны Федуну за то, что он сделал. Но другие моменты неоднозначны. Это и расставание с тренерами, и с футболистами — не всегда оно красивое. Ошибки в трансферной политике. Не знаю, как будет при новом гендиректоре, но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности. Федун не нашёл своего Галлиани, которому можно было бы полностью довериться», — считает тренер.

Также Чернышов полагает, что нанимаемые владельцем клуба менеджеры начинают работать во благо себе, а не «Спартаку».

«Наверняка люди рассказывают Федуну правильные вещи, но, получая одобрение, начинают работать не только на благо «Спартака», но и на себя. Всё ведь проверяется деньгами. Многие этого испытания не выдерживают. На начальном этапе всё говорится и делается правильно, а потом что-то меняется», — заявил Чернышов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Чернышов заявил, что в футболе Доменико Тедеско романтика превалирует над дисциплиной.

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