Чернышов считает, что в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о своём отношении к стилю управления московской командой Леонида Федуна.

«После долгого времени команда взяла чемпионство. Построили прекрасный стадион, базу. Все должны быть благодарны Федуну за то, что он сделал. Но другие моменты неоднозначны. Это и расставание с тренерами, и с футболистами — не всегда оно красивое. Ошибки в трансферной политике. Не знаю, как будет при новом гендиректоре, но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности. Федун не нашёл своего Галлиани, которому можно было бы полностью довериться», — считает тренер.

Также Чернышов полагает, что нанимаемые владельцем клуба менеджеры начинают работать во благо себе, а не «Спартаку».

«Наверняка люди рассказывают Федуну правильные вещи, но, получая одобрение, начинают работать не только на благо «Спартака», но и на себя. Всё ведь проверяется деньгами. Многие этого испытания не выдерживают. На начальном этапе всё говорится и делается правильно, а потом что-то меняется», — заявил Чернышов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Чернышов заявил, что в футболе Доменико Тедеско романтика превалирует над дисциплиной.