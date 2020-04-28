Тарасов считает, что в России с коронавирусом справляются лучше всех в мире

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

«Срок самоизоляции подходит к концу, но скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлён на все майские. Важно оставаться дома и держать себя в руках. Наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и иным графикам. Тут врачам, конечно, низкий поклон», — написал Тарасов в Instagram.

В России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом, умерли 867 человек.

Ранее Самюэль Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам.