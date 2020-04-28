Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам

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Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что команда сможет приступить к тренировочному процессу не ранее середины мая.
Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Пока нет уверенности, что чемпионат РПЛ возобновится. Это будет зависеть от того, что решит российское правительство. Планировалось возобновление тренировок 4 мая, но сейчас это откладывается. Теперь говорится о 15 мая. Пока ещё ничего не определено. Мы тренируемся три раза в неделю с помощью видеоконференций с тренерами по физподготовке», — заявил Жиго Goal.com.

26-летний французский защитник в текущем сезоне провёл 26 матчей за «Спартак», забил четыре мяча при одной голевой передаче.

Ранее агент рассказал, как Бердыев упустил шанс возглавить «Локомотив» и «Спартак».

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