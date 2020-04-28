Агент рассказал, как Бердыев упустил шанс возглавить «Локомотив» и «Спартак»

Известный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог возглавить московские «Локомотив» и «Спартак».

«В «Локомотиве» он ещё до Сёмина мог оказаться — через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил смс от Федуна... Что-то всё перепроверял, сомневался», — заявил Сафонов «Чемпионату».

Также агент заявил, что в 2016 году Бердыев рассматривался на должность главного тренера национальной команды России, но тогда руководство РФС сделало выбор в пользу кандидатуры Станислава Черчесова.

«Но Мутко перестал на звонки отвечать — пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь: кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет», — заключил Сафонов.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался на тему возможного ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».