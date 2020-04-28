Агент рассказал, как Бердыев упустил шанс возглавить «Локомотив» и «Спартак»

Короткая ссылка
Известный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог возглавить московские «Локомотив» и «Спартак».
Агент рассказал, как Бердыев упустил шанс возглавить «Локомотив» и «Спартак»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В «Локомотиве» он ещё до Сёмина мог оказаться — через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил смс от Федуна... Что-то всё перепроверял, сомневался», — заявил Сафонов «Чемпионату».

Также агент заявил, что в 2016 году Бердыев рассматривался на должность главного тренера национальной команды России, но тогда руководство РФС сделало выбор в пользу кандидатуры Станислава Черчесова.

«Но Мутко перестал на звонки отвечать — пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь: кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет», — заключил Сафонов.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался на тему возможного ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить