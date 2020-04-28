ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.

«Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать жёлтые карточки. Плевок — это хороший способ распространения вируса», — приводит Daily Mail слова председателя медицинского комитета ФИФА Мишеля Д'Хоге.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее сообщалось, что в ФИФА хотят увеличить количество замен.