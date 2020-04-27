СМИ: В ФИФА хотят увеличить количество замен

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Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разрешить командам проводить по пять замен за матч в случае возобновления нынешнего сезона.
СМИ: В ФИФА хотят увеличить количество замен
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports. Организация рассчитывает, что нововведение позволит игрокам избежать дополнительных нагрузок и травм, если матчи будут проводиться в сжатые сроки. ФИФА предлагает создать три временных слота для замен. Также игроков можно будет поменять в перерыве.

Данное предложение рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся регулированием правил футбола. Если изменения будут утверждены, ФИФА распространит их также на сезон-2020/2021 и международные матчи 2021 года, включая перенесённый чемпионат Европы. 

Ранее сообщалось, что ФИФА окажет финансовую поддержку национальным федерациям.

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