СМИ: В ФИФА хотят увеличить количество замен

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разрешить командам проводить по пять замен за матч в случае возобновления нынешнего сезона.

Об этом сообщает Sky Sports. Организация рассчитывает, что нововведение позволит игрокам избежать дополнительных нагрузок и травм, если матчи будут проводиться в сжатые сроки. ФИФА предлагает создать три временных слота для замен. Также игроков можно будет поменять в перерыве.

Данное предложение рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся регулированием правил футбола. Если изменения будут утверждены, ФИФА распространит их также на сезон-2020/2021 и международные матчи 2021 года, включая перенесённый чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что ФИФА окажет финансовую поддержку национальным федерациям.