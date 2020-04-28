Морозов считает достаточным потолок зарплат в КХЛ на уровне 900 млн рублей

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказал мнение о возможном изменении потолка зарплат до 1,3 млрд рублей вместо ранее оговорённых 900 млн рублей.

«Клубы должны были работать, учитывая нововведение. Потолок зарплат необходим в том числе для того, чтобы исполнить поручение президента о снижении доли государственного финансирования в профессиональном спорте. Этого можно добиться только путём выравнивания уровня команд, повышения коммерческой привлекательности клубов и возрастания зрелищности чемпионата. Зарплатный бюджет в размере 900 млн рублей позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают», — приводит слова Морозова РБК.

Он отметил, что премиальные и бонусные выплаты, которые не будут учитываться под потолком зарплат, не снизят эффективность такой меры.

«Бонусы не гарантированы, их ещё нужно заслужить. У хоккеистов есть стимул зарабатывать больше. Что касается молодых игроков, то таким образом лига стимулирует клубы воспитывать таланты. Недоверие к молодым игрокам — проблема некоторых клубов. В том числе из-за этого идёт их отток за океан. Мы будем с этим бороться», — добавил президент лиги.

Потолок зарплат на следующий сезон в КХЛ должен составить 900 млн рублей. Ряд клубов активно выступает за его повышение до 1,3 млрд рублей.

Ранее Александр Крылов заявил, что КХЛ не должна действовать в интересах нескольких команд.