Хэмилтон: для меня эти пять лет могут быть последними в «Формуле-1»

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон поделился мыслями о своём будущем.

«Подписывая прежний контракт с командой, я оговорил степень своей свободы и возможность заниматься такими вещами, как партнёрство с Томми Хилфигером. Если бы мы заранее это не обсудили, Томми не стал бы частью нашей команды, а я не смог бы сделать то, что делаю вместе c ними», — рассказал Хэмилтон Sky Sports.

Он отметил, что теперь, перед подписанием нового контракта, также хотел бы внести некоторые изменения в тех областях, которые не отвлекают от достижения основной цели — завоевания чемпионского титула.

«Каждый год ваша жизнь меняется, ваши планы на следующие пять лет всегда отличаются от тех, что были прежде. Для меня эти пять лет могут быть последними в карьере гонщика, и хотя всегда хочется максимально выгодных финансовых условий, я больше думаю о том, к чему мы движемся, как к этому придём», — добавил 35-летний британец.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. В его активе шесть чемпионских титулов, что является вторым показателем в истории чемпионата после легендарного Михаэля Шумахера. В общей сложности британец принял участие в 251 Гран-при, одержав 84 победы и 151 раз поднявшись на подиум.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari.