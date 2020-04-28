Британские СМИ назвали возможную дату возобновления сезона АПЛ

Короткая ссылка
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) обсудят вариант возобновления розыгрыша национального чемпионата 9 июня.
Британские СМИ назвали возможную дату возобновления сезона АПЛ
  • Reuters

По информации The Guardian, 1 мая представители клубов АПЛ проведут собрание, на котором обсудят возобновление сезона-2019/20. Отмечается, что это может состояться 9 июня.

Сезон АПЛ был прерван после 29 туров, при этом «Арсенал», «Манчестер Сити», «Шеффилд» и «Астон Вилла» провели по 28 игр.

На данный момент лидирует «Ливерпуль» с 82 очками. На втором месте расположился «Манчестер Сити», в активе которого на 25 баллов меньше. Третью строчку занимает «Лестер Сити» с 53 очками, четвёртое — «Челси» с 48 баллами.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» заморозил проект по перестройке домашнего стадиона «Энфилд» минимум на 12 месяцев из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить