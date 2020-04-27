«Ливерпуль» заморозил реконструкцию стадиона «Энфилд» на год из-за коронавируса

Короткая ссылка
«Ливерпуль» заморозил проект по перестройке домашнего стадиона «Энфилд» минимум на 12 месяцев из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
«Ливерпуль» заморозил реконструкцию стадиона «Энфилд» на год из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. «Ливерпуль» планировал увеличить количество мест на домашней арене до 61 тыс. На данный момент ожидается, что реализация проекта завершится не раньше лета 2023 года. 

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 208 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить