Плотников уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Плотников уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • Reuters

«Не сомневаюсь, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки, если подпишет новый контракт с «Вашингтоном» и продолжит играть в НХЛ дальше. Он забивает такие голы, что можно вообще не кататься — отдай ему шайбу, он бросит и забьёт. Проблем не будет», — приводит слова Плотникова РИА Новости, со ссылкой на прямой эфир пресс-службы СКА.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 706 шайб за карьеру. Рекордсменом является Гретцки с 894 голами.

Ранее Овечкин прокомментировал свои шансы побить рекорд Гретцки.

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