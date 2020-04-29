Паралимпийский чемпион: не нравится, когда относятся как к неполноценному

Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов объяснил, чего больше всего не любят инвалиды в отношении к ним со стороны здоровых людей.

«Мы не любим, когда к нам относятся как к инвалидам, неполноценным. В большинстве случаев мы такие же люди, как и все остальные», — заявил Шилов в интервью RT.

Он также посоветовал не замыкаться и жалеть себя людям, оказавшимся в инвалидном кресле.

«Это самое страшное. Когда начинаешь жалеть себя, любое развитие останавливается. Хочешь заняться спортом — вариантов масса. Хочешь рисовать — пожалуйста. Ведь есть люди, у которых не работают руки или их нет вовсе — они держат кисточку зубами. Главное — желание. Человек — сам кузнец своего счастья», — заключил атлет.

Ранее паралимпиец Шилов рассказал о запоминающейся встрече с Путиным.