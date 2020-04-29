Паралимпийский чемпион Шилов рассказал о запоминающейся встрече с Путиным

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Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов рассказал о самой запоминающейся встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Паралимпийский чемпион Шилов рассказал о запоминающейся встрече с Путиным
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«В 2014-м я был назначен мэром Паралимпийской деревни в Сочи. И тогда довелось провести экскурсию для президента. Помню, волновался, всё же глава государства. Рассказываю и сбиваюсь. А Владимир Владимирович хлопает меня по плечу, мол, не волнуйся всё нормально. Потом пожал руку и пожелал удачи», — рассказал Шилов в интервью RT.

По словам паралимпийского атлета, Путин произвёл на него впечатление обычного человека, а не «какого-то недосягаемого небожителя».

«А так виделись и с Путиным, и с Дмитрием Медведевым неоднократно после Паралимпийских игр. Так повелось с Турина-2006», — добавил шестикратный паралимпийский чемпион.

Ранее Шилов объяснил, как изменилась доступность Москвы для инвалидов.

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