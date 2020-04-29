Паралимпийский чемпион ответил, изменилась ли доступность Москвы для инвалидов

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Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов объяснил, в какую сторону изменилась доступность Москвы для людей с ограниченными физическими возможностями.
Паралимпийский чемпион ответил, изменилась ли доступность Москвы для инвалидов
  • АГН «Москва»

«Улучшений очень много. Если взять 1990-е годы и наши дни — это небо и земля. Сейчас на коляске можно спокойно передвигаться практически по всему городу, причём как на наземном, так и на подземном транспорте», — заявил Шилов в интервью RT.

По словам спортсмена, в настоящее время в Москве ходит много специальных низкопольных автобусов.

«Мало того, существует приложение, с помощью которого колясочник может посмотреть, как ему удобнее всего будет добраться на метро: где есть лифты, переходы и т. д.», — добавил Шилов.

Ранее шестикратный паралимпийский чемпион объяснил, как карантин уравнял здоровых людей с инвалидами.

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