Шилов: перенос Паралимпиады-2020 стал ударом для российских спортсменов

Тренер паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике Сергей Шилов рассказал, как его подопечные отнеслись к переносу Паралимпиады 2020 года в Токио.

«Конечно, всё произошедшее стало ударом для ребят, ведь они находились в хорошей форме, готовились к определённым стартам. Мы и так на три года были отлучены от большого спорта и только вернулись. Почувствовали вкус борьбы, адреналин, и снова пришлось остановиться. Но цели перед нами стоят прежние. Настраивались на август — сентябрь нынешнего года, теперь настраиваемся на следующий. Паралимпйские игры перенесли на 2021-й», — заявил Шилов в интервью RT.

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