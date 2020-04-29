Шилов: перенос Паралимпиады-2020 стал ударом для российских спортсменов

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Тренер паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике Сергей Шилов рассказал, как его подопечные отнеслись к переносу Паралимпиады 2020 года в Токио.
Шилов: перенос Паралимпиады-2020 стал ударом для российских спортсменов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Конечно, всё произошедшее стало ударом для ребят, ведь они находились в хорошей форме, готовились к определённым стартам. Мы и так на три года были отлучены от большого спорта и только вернулись. Почувствовали вкус борьбы, адреналин, и снова пришлось остановиться. Но цели перед нами стоят прежние. Настраивались на август — сентябрь нынешнего года, теперь настраиваемся на следующий. Паралимпйские игры перенесли на 2021-й», — заявил Шилов в интервью RT.

Ранее тренер рассказал, как паралимпийцы поддерживают форму на карантине.

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