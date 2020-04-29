Тренер рассказал, как паралимпийцы поддерживают форму на карантине

Шестикратный паралимпийский чемпион, а ныне тренер Сергей Шилов рассказал, как спортсмены с ограниченными физическими возможностями поддерживают форму на карантине.

«В основном они работают на специальных велотрёнажёрах, предназначенных для колясочников. То есть, по сути, это аналог беговой дорожки, только на неё крепится коляска. Под колёсами крутится специальный валик. Такие есть у всех спортсменов в нашей группе. Кроме того, ребята работают со штангами, гантелями и резинками. Подтягиваются, отжимаются», — заявил Шилов в интервью RT.

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.