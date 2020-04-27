Президент «Торпедо»: готовы отнестись с пониманием к решению завершить сезон ФНЛ

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала возможное завершение сезона в Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Готовы отнестись с пониманием, если этого решения потребует общая ситуация с пандемией в стране. Но, если спортивные мероприятия в России возобновятся, то надо играть. Тем более, если будет рассматриваться вариант выхода клубов ФНЛ в РПЛ по итогам нынешнего сезона, то играть нужно, чтобы сохранять спортивный принцип», — заявила Еленцева «Спорт-экспрессу».

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от второй строчки на одно очко.

Ранее президент ФНЛ заявил, что возобновление сезона противоречит здравому смыслу.