Президент «Торпедо»: готовы отнестись с пониманием к решению завершить сезон ФНЛ

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Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала возможное завершение сезона в Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Президент «Торпедо»: готовы отнестись с пониманием к решению завершить сезон ФНЛ
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«Готовы отнестись с пониманием, если этого решения потребует общая ситуация с пандемией в стране. Но, если спортивные мероприятия в России возобновятся, то надо играть. Тем более, если будет рассматриваться вариант выхода клубов ФНЛ в РПЛ по итогам нынешнего сезона, то играть нужно, чтобы сохранять спортивный принцип», — заявила Еленцева «Спорт-экспрессу».

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от второй строчки на одно очко.

Ранее президент ФНЛ заявил, что возобновление сезона противоречит здравому смыслу.

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