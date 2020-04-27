Президент ФНЛ: считаю, что возобновление сезона противоречит здравому смыслу

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов прокомментировал слухи о возможном досрочном завершении чемпионата из-за коронавируса.

«Исходя из имеющейся информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюдать все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, то становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически нереально. Дальнейшее затягивание этого вопроса может привести к непредвиденным расходам клубов и к серьёзным сложностям с проведением следующего чемпионата. 30 апреля мы проведём видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим ситуацию. Но в настоящий момент я считаю возобновление чемпионата ФНЛ — 2019/20 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу», — цитирует Ефремова Sport24.

Президент ФНЛ добавил, что судьбу чемпионата будет решать исполком Российского футбольного союза.

Ранее главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич выступил против досрочного окончания сезона ФНЛ.