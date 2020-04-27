Игнашевич выступил против досрочного окончания сезона ФНЛ

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что чемпионат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) необходимо доиграть и по спортивному принципу определить клубы, которые поднимутся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Доигрывать необходимо. Несправедливо фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ. Осталось сыграть небольшое количество матчей, всё самое интересное ещё впереди. В сложившейся ситуации можно даже мини-турнир сыграть с участием четырёх-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, то почему мы нет? Логично, что или же все заканчивают чемпионат, или же все доигрывают», — написал Игнашевич в Instagram.

«Торпедо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице ФНЛ, отставая от занимающих вторую позицию «Химок» на одно очко. В случае, если чемпионат ФНЛ будет завершён, в РПЛ попадут первые две команды из текущей турнирной таблицы.

Ранее главный тренер «Чайки» Магомед Адиев поддержал идею досрочного завершения сезона ФНЛ.