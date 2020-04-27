Адиев поддержал идею досрочного завершения сезона ФНЛ
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«ФНЛ нет смысла доигрывать. Брать чартеры, чтобы долетать до разных городов, проводить матчи в подобной ситуации нет смысла. Правильнее спокойно готовиться к следующему сезону. Для «Чайки» особо ничего не изменится. Больших задач мы не решали, создаём команду на будущее. Но такое решение нужно было принять», — цитирует Адиева «Чемпионат».
В турнирной таблице ФНЛ «Чайка» занимает десятое место из 20-ти команд.
Ранее гендиректор «Химок» заявил, что на данный момент клуб готов выступать в РПЛ.