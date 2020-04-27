Грозный считает, что «Локомотив» должен предложить Сёмину новый пятилетний контракт

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Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный, который в настоящее время работает в карагандинском «Шахтёре», высказался о возможной смене тренера в «Локомотиве».
Грозный считает, что «Локомотив» должен предложить Сёмину новый пятилетний контракт
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Сёмин создан для «Локомотива», это его семья и детище, он этим живет. Человек практически каждый год выигрывает чемпионат или берёт Кубок страны, борется за попадание в еврокубки. Он постоянно готовит сборников, у Сёмина постоянно растут и развиваются футболисты. Как в такой ситуации можно думать о том, чтобы его поменять на кого-то?», — цитирует Грозного Sport24.

Также экс-тренер «Спартака» выразил мнение, что руководство клуба должно подстраиваться под тренера, а не наоборот.

«Тренеры-личности сложные по характеру, что может многим не понравиться в работе. Но правильно будет, чтобы их слышали, а не убирали. Он же не мешает никому работать. И хочет, чтобы ему не мешали. Тренер — творческая работа. Представьте, что режиссёру в театре будут мешать работать, в этом случае тяжело будет ставить спектакль. Я считаю, что было бы корректно руководству РЖД продлить контракт Юрия Палыча на пять лет. Это моё личное мнение. Сёмин заслуживает этого за заслуги перед клубом. Он работает не из-за денег, он просто не может не работать. Он вложил душу в эту команду, ее создавал её вместе со своим штабом и своими футболистами. Это топовый тренер, это все понимают. Я не вмешиваюсь в дела «Локомотива», я спартаковец, но для меня вся эта ситуация выглядит некорректной», — добавил специалист.

Ранее Сёмин выразил надежду на доигровку РПЛ.

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